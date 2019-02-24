محاولة اختطاف فاشلة استهدفت طائرة بنغلاديشية متجهة لدبي

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:54 مساءً, 24 فبراير 2019 م

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أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، خبرا عن محاولة فاشلة لاختطاف طائرة في بنغلاديش كانت متجهة إلى دبي .

وقال المصدر إن راكبا مسلحا بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنغلاديشية المتجهة لدبي، وقد تم إجلاء الركاب.

وأضاف المصدر أن الطائرة تابعة لشركة “بايمان” التابعة لبنغلاديش.