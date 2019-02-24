تونس تثمن الدور المصري في تنظيم القمة العربية الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، الدور المصري في تنظيم وعقد القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

وأشار بيان للرئاسة التونسية، إلى أن السبسي قدم تهانيه للرئيس المصري على تنظيم فعاليات هذه القمة المهمة وهي الأولى من نوعها، وما وفرته مصر من إمكانيات لحسن تنظيمها، مؤكدا حرص تونس على المشاركة تقديرا لعلاقاتها المتميزة مع مصر رئيسا وحكومة وشعبا، واعتبارا للدور المحوري لمصر في المنطقة.



وشدد البيان على أن تونس تولي أهمية بالغة للعلاقات العربية الأوروبية، وتتطلع إلى أن تشهد مزيدا من التعاون وتوسيع قاعدة التفاهم المشترك خدمة للمصالح المتبادلة للجانبين.



وأشادت الرئاسة التونسية أيضاً، بالدور المحوري المصري في المنطقة العربية، وجهودها في مكافحة الإرهاب.





وأثنت الرئاسة التونسية أيضاً على مستوى التنسيق والتشاور مع مصر، بخصوص ملف التسوية السياسية في ليبيا في إطار المبادرة الثلاثية لحلّ الأزمة الليبية.



من جانبه، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي رحب بالرئيس التونسي ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشددا على حرص مصر بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.



ورحب السيسي بالدعوة الموجهة له من نظيره التونسي لحضور القمة العربية المقبلة، معرباً عن ثقة مصر في نجاح تونس بمهمة تنظيم هذا الحدث الضخم، والاستعداد المصري الكامل للعمل مع الأشقاء التونسيين قبل وأثناء القمة لضمان خروجها بقرارات مؤثرة تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، خاصةً في ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم القضايا الإقليمية والموضوعات المنتظر طرحها على جدول أعمال القمة.





وتعد القمة العربية الأوروبية هي الأولى من نوعها بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويتوقع أن تبحث عدداً من القضايا الإقليمية على رأسها إيجاد حلول للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



ويفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ شرق القاهرة، حيث تشهد أكبر حضور دبلوماسي عربي وأوروبي.



وتشهد القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، ويحضرها رؤساء وزعماء أكثر من 25 دولة.



وتعقد القمة العربية الأوروبية تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، وتناقش قضايا استراتيجية تهم الطرفين، وتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وأزمات العالم العربي.

