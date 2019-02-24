الان تتابع المصريون يردون على أردوغان.. “السيسي” مشغول بـ”قمة عالمية” أنت لست فيها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعدام مصر 9 أشخاص الأسبوع الماضي، إثر حكم قضائي، في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، في محاولة للتدخل في شئون البلاد.

يأتي ذلك بينما تواصل تركيا، تحت قيادة أردوغان، بشكل شبه يومي، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، ويواجهون الآن مصيرا مجهولا ولا أحد يعلم إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

ففي 3 يناير الماضي، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن. كما سجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزل وأوقف عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.

من جانبهم، اعتبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات أردوغان لا علاقة لها بالواقع، وجاءت فقط بعد استثنائه من القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ في مصر.

فيما أرجع عدد من النشطاء تجاهل الرئيس السيسي لأردوغان إلى عدم كون تركيا أوروبية ولا عربية، إذ قال الناشط محمد إسماعيل حافظ: “مصر أرسلت دعوة لقطر لحضور القمة ولم ترسل لتركيا، مع أن الدولتين يعادون مصر (…) ما حدث مقصود تماما؛ فتركيا ليست عربية وليست أوروبية خالصة، ولذلك لم يتم دعوتها من الأساس”.

من جانبه، قال الدكتور خالد إبراهيم، عبر حسابه، إن من الغريب أن “من يتكلم؛ صنفت منظمات حقوق الإنسان بلاده بأنها سجن كبير، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين فيها إلى 77000 ، يشتبه (فقط) فى انتمائهم إلى منظمة جولن، بخلاف فصل حوالى 100 ألف موظف فى جميع الدوائر الحكومية، والجامعات، والشرطة، والجيش”.

وأضاف الدكتور إبراهيم: “من بين هذه المؤسسات (الحقوقية) الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، والتي أصدرت في 2007 ثلاثة إدانات، تشمل المذابح بحق الآشوريين، والمذابح بحق اليونانيين البنطيين، والتي قامت بها الدولة العثمانية”.

في السياق، وجه المهندس محمد النادي، رسالة إلى الرئيس التركي، قائلا: “إلى القائمين على هذه الوكالة، أبلغوا أردوغان أن دول الاتحاد الأوروبي كلها (تقريبا) مجتمعة اليوم عند السيسي، في ضيافة أهل مصر، وأن كل حكام الدول العربية في وطنهم الثاني مصر”.

وأضاف المهندس النادي ، عبر حسابه: “أبلغوه أنه (أردوغان) هيموت ويعمل مؤتمر، ومش هيعرف (لن يستطيع) لأنه بياع كلام وبس (لا يجيد سوى الحديث الفارغ)”.

في السياق، ردت وزارة الخارجية المصرية على بيان الرئيس التركي، قائلة: “أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها”.

وأضاف البيان على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط علي الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه”.