نيجيريا: سقوط قتلى بأعمال عنف خلال الانتخابات

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جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا) أفادت جماعات من المجتمع المدني في نيجيريا اليوم (الأحد)، بأن ما يصل إلى 35 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بعد أن توجه الناخبون لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية شهدت منافسة حادة في السباق بين الرئيس محمد بخاري ورجل الأعمال عتيق أبو بكر.

أفادت جماعات من المجتمع المدني في نيجيريا اليوم (الأحد)، بأن ما يصل إلى 35 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بعد أن توجه الناخبون لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية شهدت منافسة حادة في السباق بين الرئيس محمد بخاري ورجل الأعمال عتيق أبو بكر.

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