شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التظاهرات في الجزائر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الجزائر)تجمّع مئات من الأشخاص في العاصمة الجزائرية (الجزائر)، اليوم (الأحد)، في محاولةٍ للتظاهر رفضاً لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما سيتوجه الرئيس إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية.
وكان عدد المتظاهرين ضعيفاً بالمقارنة مع احتجاجات يوم الجمعة الحاشدة، عندما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في الجزائر، خصوصاً في العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر تماماً، تلبيةً لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
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