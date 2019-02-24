شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاقية تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

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