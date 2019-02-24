شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض كويتى لتمويل المرحلة الثانية لتطوير شبكة نقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد وقعت فى الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018 اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، "المرحلة الثانية" بمبلغ 40 مليون دينار كويتى.

وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب على الكهرباء فى المناطق ذات الأحمال الكهربائية المزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء وإنشاء محطات تحويل جديدة على التوترات 500 ك. ف، و220 ك.ف، و22 ك.ف، و11 ك.ف، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.

ويشمل المشروع أيضًا، إنشاء محطات تحويل جديدة، وتوريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات، وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات، وخطوط هوائية وكابلات أرضية، وتنفيذ جميع الأعمال التكميلية بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والفنية اللازمة.

وفندت المرفقات بالاتفاقية، عناصر المشروع واستخدامات حصيلة القرض، فى الأتى، أولاً محطات التحويل وتشمل إنشاء محطات تحويل جديدة، وتوريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات، وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات وخطوط هوائية وكابلات أرضية، وتنفيذ جميع الأعمال التكميلية، ولعل فى مقدمة هذه المحطات، محطة (دمياط 1 220 ) و تشمل إنشاء وتركيب محطة تحويل معزولة بالغاز على التوترات 220 ك.ف، و66 ك.ف، و11 ك.ف، وبسعة 350 م.ف. أ، وكذلك (محطة المنيا 220) ويشمل إنشاء وتركيب محطة تحويل معزولة بالغاز على التوترات 220 ك.ف، 66 ك.ف، 11 ك.ف، وبسعة 350 م.ف. أ.

وتتضمن المحطات أيضًا، (محطة برج العرب الترفيهية 500) وتشمل إنشاء وتركيب محطة تحويل معزولة بالغاز على التوترات 500 ك.ف، 220 ك. ف، وبسعة 1500 م.ف. أ، وأخيراً (محطة مرسى مطروح 500) وتشمل إنشاء وتركيب محطة تحويل معزولة بالغاز على التوترات 500 ك.ف، 220 ك.ف، و66 ك. ف، وبسعة 1500 م.ف. أ.

ويشمل المشروع أيضا، تطوير الخطوط والكابلات، ويشمل أعمال تعديل خطوط قائمة، توريد وتركيب خطوط هوائية، وكوابل أرضية على التوترات 500 ك.ف، 220 ك.ف، 66 ك.ف، 11 ك.ف.

الشق الثالث من المشروع، يتمثل فى الخدمات الاستشارية، وتشمل الخدمات الاستشارية والفنية اللازمة لمراجعة تصاميم ومواصفات محطات التحويل، ومراجعة وثائق المناقصات واستدراج العروض، والمساعدة فى تحليلها والتعاقد والإشراف على التنفيذ والتشغيل الأولى، والمشاركة فى إجراء الفحوصات بالمصانع.

ويلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر "الجهة المستفيدة" وذلك بموجب اتفاقية إعادة القرض، يتم إبرامها بين المقترض والشركة، وتشمل شروطاً وأحكاماً تتوافق مع اتفاقية القرض وتكون مقبولة للصندوق العربى.