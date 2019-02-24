وزير إسرائيلي: نتانياهو وترامب اتفقا على اقامة دولة فلسطينية بعد الإنتخابات

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا على اقامة دولة فلسطينية بعد الإنتخابات الإسرائيلية".

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