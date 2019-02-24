الحرس الثوري: السعودية تمول مرتزقة في باكستان لمهاجمة إيران

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أنه "اذا بدأ أعداء البلاد الحرب ضد إيران فستكون طهران هي من ينهيها"، متهما السعودية بـ"تمويل مرتزقة في باكستان لمهاجمة البلاد".

وأوضح سلامي "أننا لا نسعى للحرب مع أي دولة ولن نكون من يبدأ بها، لكننا لن نترك من يهاجمنا ينفد، ونحن سنقرر متى وأين وكيف ستنتهي أي حرب يشنها العدو ضدّنا".

وأعلن أن "بيت أعدائنا واهن كبيت العنكبوت، وأن إيران لن تستسلم للاعداء ولا تخشى أي قوة مهما كان حجمها".