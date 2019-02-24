موغيريني: على السلطات الفنزويلية تجنب تصاعد التوترات في البلاد

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني "ضرورة اعتراف السلطات الفنزويلية بالحالة الإنسانية الطارئة لتجنب تصاعد التوترات في البلاد".
وأوضحت موغيريني أن "رفض النظام الاعتراف بحالة إنسانية طارئة يؤدي إلى تصاعد التوترات. هناك تقارير مقلقة حول أعمال الشغب وأعمال العنف وتزايد عدد الضحايا، وخاصة في المناطق الحدودية وبين السكان الأصليين".
وشدد على "عدم جواز استخدام القوة ضد المدنيين وضرورة قبول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي".
ودعت موغيريني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.
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