أفادت قناة "العربية" عن إجلاء ركاب الطائرة البنغلادشية التي تعرّضت لمحاولة اختطاف أثناء رحلتها إلى دبي. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت، نقلا عن تلفزيون بنغلادش، عن محاولة لخطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلادش.

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء ركاب الطائرة البنغلادشية التي تعرضت لمحاولة اختطاف أثناء رحلتها إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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