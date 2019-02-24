بزي: موضوع الفساد عابر للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال تمثيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري في احتفال تأبيني في قبريخا، إلى "كلمة سواء بين اللبنانيين"، داعيا الى "ممارسة مستوى متقدم من الوعي والحكمة نظرا إلى خطورة المرحلة".

وأشار إلى أننا "جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وسنبقى في المواقع المتقدمة انحيازا الى قيمة الإنسان بما يمثل من عوامل القوة والحماية التي يجب أن يتمتع بها لبنان، وتأتي بطبيعتها كما قال الإمام موسى الصدر الوحدة والمقاومة صنوان من أجل السلم الأهلي ومن أجل حماية السيادة والإرادة والعزة الوطنية".

وتحدث بزي عن "الحاجة إلى أن نستحضر التراث الإنساني النبيل الذي أدى بمصداقيته ودماء شهدائه الى صناعة العز والكرامة". ودعا إلى "التفنن كمستويات سياسية ودينية في صناعة الخير العام لا الشر والأزمات"، ورفض "لغة الاصطفافات والتجاذبات والثرثرات التي جلبت كل أشكال الانهيار الى جسمنا الداخلي".

وشدد على أن "مجلس النواب سيواكب أعمال الحكومة رقابة ومحاسبة وتشريعا، لمعرفة مكامن الفساد، وأن موضوع الفساد عابر للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق".