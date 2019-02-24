غدًا.. التنمية المحلية تستعرض دورها في تمكين الشباب خلال ندوة بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعقد وزارة التنمية المحلية، غدًا الاثنين، ندوة ونقاش مفتوح مع طلاب قسم الأسواق والمنشآت المالية بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس ياسر عبدالوهاب، المسئول عن مبادرة مشروعك.

وتتناول الندوة دور المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع البنوك المشاركة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض من خلال منظومة الشباك الواحد وإصدار رخصة مؤقتة للمشروعات.

كما يتم عرض دور وزارة التنمية المحلية في دعم وتمكين الشباب ودعم أفكار ومشروعات الشباب وتمويلهم من خلال "مشروعك" بالإضافة إلى دور الشباب في تنفيذ منظومة النظافة.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب بعيدًا عن القطاع الحكومي ودعم مشاركتهم في عملية التنمية بالمحافظات.