رئيس هيئة قضايا الدولة من الدقهلية: القانون أوكل لنا حماية المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارة الوفد لافتتاح تجديدات فرع الهيئة بمدينة المنصورة.
وعقد رئيس هيئة قضايا الدولة لقاءً مع طلاب كلية الحقوق بحضور المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام للهيئة، المستشار محمد ماضي، النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار احمد البلتاجي، الأمين المساعد، والمستشار يسرى المدني، الأمين المساعد، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، المستشار هيثم الغندور، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بفرع المنصورة.
وعقب اللقاء استضافت كلية الحقوق رئيس الهيئة خلال ندوة حضرها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.
واستعرض رئيس الهيئة نشاطها، والفرق بينها وبين العديد من مثيلاتها، مؤكدًا أنها من أوائل الهيئات القضائية في مصر، وأوكل لها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية.
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