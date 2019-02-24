بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي معرض الكتاب، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من 24 حتى 28 فبراير 2019 بمبنى كليتي التجارة والحقوق. وأكد "منصور" حرص الجامعة على تنظيم المعرض ايماناً منها بأهمية الكتاب والقراءة مؤكدًا أنها البوابة الأولى لتلقى العلوم، والوسيلة الوحيدة لانتقال المعرفة. وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن معرض الكتاب هذا العام يقام استجابة للمبادرة الطلابية "هيا نقرأ" ويشارك فيه ثلاث دور نشر.

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