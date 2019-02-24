"ترفع فاتورة الكهرباء".. ما هي الأجهزة المنزلية التي يمكن أن تحرمك من التموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين، وأن الوزارة بدأت مرحلة استهداف غير المستحقين بناءً على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

ومن أبرز المعايير التي أكدت وزارة التموين الاعتماد عليها - وفق مؤتمر صحفي عقده الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أمس - في تحديد أحقية المواطن في الحصول على دعم أو حذفه من التموين، معدل استهلاك الكهرباء الشهري، حيث أنه إذا تجاوز الاستهلاك الشهري 1000 كيلو وات فإن هذا المواطن لا يستحق الدعم، وفق معايير المرحلة الأولى، ومن يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا وفق معايير الحذف في المرحلة الثانية التي تبدأ اعتبارا من 1 مارس.

لكن بات السؤال.. ما هي الأجهزة المنزلية التي ترفع استهلاك الكهرباء الشهري في منزلك، بما يجعلك مهددًا بالحرمان من الدعم التمويني.

يقول حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إنه هناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وأضاف سلماوي، لمصراوي، اليوم الأحد، أن أجهزة التكييف تجعل استهلاك الكهرباء يتجاوز 1000 كيلو وات شهريًا، إلى جانب استخدام الدفايات في فصل الشتاء والتي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إلى أن الثلاجات كبيرة الحجم وغير الحديثة تستهلك في حدود 300 كيلو وات شهريًا، ويمكن لسخان المياه الكهربائي أن يستهلك 50 كيلو وات شهريًا.

وتابع سلماوي: "في حين يصل متوسط استهلاك الإضاءة إلى 100 كيلو وات شهريًا، إلى جانب أن أجهزة التليفزيون والريسيفر تستهلك 100 كيلو وات شهريًا".

وأكد حافظ سلماوي، أن الإضاءة والسخان والتليفزيون والثلاجات، هي الأكثر استهلاكًا للكهرباء في المنازل على مستوى الشهر.

وتابع: "توجد أشياء أخرى مستهلكة للطاقة منها فرن الكهرباء، وغلاية المياه، والراوتر، والشواحن الموضوعة في الفيشة إذا لم يتم استخدامها، والتليفزيون المطفي بالريموت فقط دون إغلاق زر الكهرباء".

وأنهى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا حديثه، قائلًا: "الثلاجات القديمة تستهلك نحو 150 كيلو وات شهريًا، بينما الحديثة 40 كيلو وات في الشهر، والمكواة تستهلك طاقة كبيرة أيضًا، لذا على الجميع ترشيد الاستهلاك وقراءة العداد بشكل يومي".​