رئيس وزراء فيتنام يأمر بترتيبات أمنية محكمة قبيل قمة ترامب وكيم

أصدر رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، اليوم الأحد، تعليمات لجميع الهيئات بضمان سلامة وأمن قمة ترامب-كيم المقبلة التي تستضيفها العاصمة هانوي، طبقاً لما ذكرته صحيفة "في.إن.إكسبرس" الفيتنامية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في هانوي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي.

وقال رئيس وزراء فيتنام في اجتماع عُقد اليوم الأحد، بقصر الصداقة الثقافي الفيتنامي-السوفيتي، الذي يعد مركز إعلامي دولي للقمة الأمريكية-الكورية الشمالية: "القمة التاريخية حدث مميز، يثير اهتمام العالم بأكمله وفيتنام فخورة لاختيارها كمكان لعقد الاجتماع".

وأضاف رئيس الوزراء أن القمة فرصة جيدة لفيتنام لكي تظهر صورتها كدولة مسؤولة ومضيافة.

وطالب الهيئات ذات الصلة بأن تبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل ظروف لإنجاح القمة وضمان السلامة المطلقة لجميع من يصلون إلى العاصمة خلال فترة انعقاد القمة.

وجرى أمس السبت، افتتاح المركز الإعلامي الدولي في منطقة هوان كيم، وسيخدم حوالي ثلاثة آلاف صحفي سيحضرون لتغطية القمة.

وقال نائب رئيس وزراء فيتنام ووزير الخارجية فام بينه مينه، الذي زار كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر إن القمة الأميركية-الكورية الشمالية المقبلة ستكون أهم حدث سياسي ودبلوماسي في البلاد في عام 2019، وسترتقي بصورة هانوي وفيتنام أمام العالم.

وقبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق القمة، تم تعزيز الإجراءات الأمنية إلى أعلى مستوى لها، بطول الشوارع الرئيسية من مطار "نوي باي" إلى هانوي، وفي منطقة وسط المدينة.

وتم نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة لحفظ النظام والأمن خلال عقد القمة، ويتم تنفيذ دوريات على الطرق وفي محيط الفنادق ومحطات القطارات والمطارات.