ترامب يدعو أمريكا للحشد في يوم الاستقلال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت - نور إبراهيم:

نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر" تغريدة للمواطنين بواشنطن.

نصت التغريدة على دعوة ترامب لقاطني واشنطن للمشاركة في أكبر تجمع في تاريخ واشنطن في يوم 4 يوليو المقبل،

وهو يوم عيد الإستقلال.

سيكون الإحتفال في نصب لينكولن التذكاري تحت اسم "تحية لأمريكا"، ويحوي اليوم عروض ألعاب نارية وحفلات، وخطاب للرئيس.