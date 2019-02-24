اخبار العالم

لافروف: لا نعتزم تنفيذ أي عمليات عسكرية مشتركة مع أنقرة وطهران بسوريا

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- أرشيفية
وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو وطهران وأنقرة لا يخططون لإطلاق عمليات عسكرية مشتركة في سوريا.

وقال لافروف - في تصريح أوردته

وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا لا نخطط لتنفيذ أي عمليات عسكرية في سوريا تشترك فيها روسيا وتركيا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

وإيران"، مشيرا إلى أن روسيا وإيران متواجدون بفاعلية في سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية للبلاد، مضيفا أن تركيا أعربت عن مخاوفها الأمنية، لكن الحكومة السورية ترفض الوجود العسكري التركي على أراضيها.

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: لا نعتزم تنفيذ أي عمليات عسكرية مشتركة مع أنقرة وطهران بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى