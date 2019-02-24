تفاصيل إحباط محاولة خطف طائرة متوجهة إلى دبي وإجلاء جميع ركابها

خطوط بيمان بنجلادش الجوية

وكالات:

أعلن تلفزيون بنجلادش، الأحد، أن طائرة كانت متوجهة إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرضت لمحاولة خطف، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا.

وقال موقع "خليج تايمز" إن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنجلادش الجوية، وكانت في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار شاه

أمانات الدولي فى مدينة شيتاجونج، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن راكبا مسلحا بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنغالية التي كانت متوجهة إلى دبي، فيما تم إجلاء 142 راكبا بسلام من على متن الطائرة.