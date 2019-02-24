الرئيس السودانى يطالب حكام الولايات العسكريين بإعادة الأمن

عمر البشير

وكالات:

طالب الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد رئيس الوزراء الجديد وحكام الولايات السودانية الـ"18" بتكوين حكومات ذات كفاءات.

وأدى القسم الدستوري أمام الرئيس السوداني عمر البشير، النائب الأول وزير الدفاع المكلف، عوض بن عوف، ورئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر

إيلا وحكام "18" ولاية سودانية.

وظهر البشير إلى جانب النائب الأول، وحكام الولايات بالبدلة العسكرية، في إشارة إلى كونها حكومة عسكرية، مؤكدا في كلمة أمام المسئولين الجدد بالقصر الرئاسي في الخرطوم،

أن المرحلة الحالية تتطلب وجود عسكريين على رأس الولايات للعمل على إعادة وضمان الأمن والاستقرار فيها.

ونفى الرئيس السوداني أن تكون هذه الخطوة بسبب الانحياز للجيش باعتباره واحدًا منه، موضحا أن "الخطوة ليست عصبية لمهنة".

وأشار البشير إلى أن الخطوة نتاج لما جرى خلال الأيام الفائتة "في إشارة للتظاهرات التي عمت البلاد"