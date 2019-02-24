رئيس وزراء فنلندا يصل شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية

رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا

وكالات:

وصل رئيس وزراء فنلندا ، يوها سيبيلا ، اليوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ ، للمشاركة في أعمال

القمة العربية ـ الأوروبية " الأولى" التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحقاليوم، بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.

يذكر أن القمة العربية ـ الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تعقد للمرة الأولى، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".