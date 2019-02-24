أنباء عن محاولة خطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنجلاش

خطف طائرة - ارشيفية أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن تلفزيون بنجلادش، أنباء عن محاولة لخطف طائرة متوجهة إلى محاولة لخطف طائرة متوجهة إلىدبي في بنجلادش، في خبر عاجل لها. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن الحادث حتى الآن.

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