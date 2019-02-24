وزير لبناني يدعو لوضع خطة موحدة لعودة النازحين السوريين لبلادهم

وكالات :

دعا وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، إلى وضع خطة واضحة واتخاذ موقف حكومي موحد بشأن التعامل مع ملف النازحين السوريين والتأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلدهم، نظرا لأن أعباء الأزمة تهدد مستقبل لبنان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الوزير قيومجيان - في حديث لإذاعة لبنان اليوم الأحد - أنه

على تواصل مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بشئون النازحين السوريين، بحكم طبيعة موقعه الوزاري، مشددا على أن همه الأكبر تحقيق مصلحة المواطن اللبناني في المقام الأول.وأشار إلى أهمية التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة وصراعاتها، والتنسيق الحكوميفي كيفية التعامل مع ملف النزوح السوري وآلية معالجته وعدم انفراد أي طرف سياسي بالتعامل مع هذا الموضوع.وشدد على أن حزب (القوات اللبنانية) معني بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وحريص على إتمام هذه العودة من خلال الآليات التي تضعها الدولة، فضلا عن أنه يتعاطى - من خلال الوزراء الذين يمثلون الحزب داخل الحكومة - بروح إيجابية ولا يسعى مُطلقا لعرقلة عهد الرئيس ميشال عون.