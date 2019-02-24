الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما في حادثة اغتيال نائب صومالي "بارز"

وكالات :

اعتقلت الشرطة الصومالية اليوم الأحد شخصين للاشتباه بهما في التورط في حادثة اغتيال "المشرع " الصومالي البارز - عثمان بوكور داخل سيارته في العاصمةمقديشو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت إذاعة شابيلي " المحلية عن قائد الشرطة عبدالله حسن بريس، قوله، إن الشرطة تمكنت من مصادرة السيارة المشتبه استخدامها في الحادث.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة

من أجل تعزيز الأمن في العاصمة.وكانت "حركة الشباب الصومالية " المتطرفة، قد أعلنت أمس أن مسلحيها نفذوا عملية اغتيال بوكور - الذي يعد أقدم عضو برلماني في الحكومة الصومالية، كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الصومالي.