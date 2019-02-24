نشرت النائبة بولا يعقوبيان صورةً عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت بالقول "إنّ روائح مكب برج حمود منتشرة من انطلياس الى ساحة ساسين". وتوجّهت برسالة الى كل مسؤول قائلةً: "ارحموا صحة الناس وبيئتهم.. انها رائحة الفساد المنبعث من التنفيذ السيء للعقد ودفتر الشروط". وقالت للبنانيين في رسالة ثانية: "اطلعوا على الوعود ما قبل فتح ما كان يفترض ان يكون مطمرا صحيا"، مضيفةً: "ندفع كل يوم ثمن فسادهم".

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من يعقوبيان إلى كلّ مسؤول وكلّ لبناني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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