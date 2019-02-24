في لبنان: رجلٌ يقود سيّارته من خارجها!

نشر حساب "اليازا" عبر "تويتر" صورة لسائق يخرج من سيارته لأن "عدد الركاب فيها كبير". وأُرفقت الصورة بالتّعليق الآتي: "من طرابلس... هيدا ما بعرف إذا تاكسي أم سيارة خاصة… بس لبعرفو إنو هيدا الشاب طالع من الباب لأن السيارة فيها عدد كبير من الركاب. من مواطن لبناني".

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