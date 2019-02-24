كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع صادرات قطر غير النفطية خلال شهر يناير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اللعنة المتمثلة في تنظيم الحمدين تستمر في الفتك بدويلة قطر، حيث أشار التقرير الشهري لغرفة تجارة وصناعة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص إلى تراجعت صادرات قطر غير النفطية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 23.6% على أساس سنوي إلى نحو 1.6 مليار ريال، مقابل 2.1 مليار ريال في يناير 2018.

ولفت التقرير إلى أن توجه الصادرات القطرية غير النفطية إلى 55 سوقاً عالمية، تصدرتها سلطنة عمان بإجمالي 626 مليون ريال، ما يمثل نسبة 39% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 131 مليون ريال قطري.

الخسارة للصادرات غير النفطية تأتي عقب خسارة أخرى وافق عليها تميم الصغير مجبرًا لصالح تنظيم الملالي من أجل تعزيز مكاسبه النفطية على حساب قطر،حيث كشفت وكالة ستاندر أند بورز جلوبال الأمريكية أن سوق النفط مزال الرائحة (DFC) القطرية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، وسط تضاؤل ​​الاهتمام من المشترين الرئيسيين بسبب العودة الوشيكة لمكثفات حقل بارس الجنوبي، والضعف المتواصل لمركب التقطير الخفيف.

وأفاد التقرير أن شركة قطر لبيع المنتجات البترولية المحدودة كانت قد باعت شحنة أو اثنتين في يناير إلى مستخدم كوري جنوبي بمبلغ أقل بنحو 25 سنت للبرميل، وذلك بحسب بعض المصادر، وأشارت إلى أنه في المقابل، تم بيع شحنات DFC لشهر نوفمبر بعلاوة تبلغ نحو 3.75 دولار للبرميل، فيما لم تباع أي شحنات DFC في مناقصات الشركة القطرية لشهر ديسمبر.

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية أبدت ترحيبها بالتعامل مع النظام الإيراني بديلا عن قطر، التي مارست تذللها بشكل ظاهر أمام طهران التي سعت للسيطرة على عملاء الدوحة في شرق آسيا.