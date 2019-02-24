القدس: الاحتلال يعتقل رئيس مجلس الأوقاف ونائبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأحد، رئيس مجلس الأوقاف، الشيخ عبد العظيم سلهب، من منزله في القدس المحتلة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال نائب رئيس مجلس الأوقاف، الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في صور باهر في القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ سلهب عند الساعة الخامسة فجر اليوم. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاعتقال جاء في أعقاب الأحداث التي شهدها الحرم القدسي أول من أمسن الجمعةن عندما دخل مصلون إلى مصلى الرحمة، رافضين إغلاق الشرطة لهذا المصلى.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت ليلة الخميس – الجمعة الماضية ستين مقدسيا، كما اعتقلت أمس ثلاثة مقدسيين، بادعاء منع حدوث مواجهات في الحرم القدسي.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت مصلى باب الرحمة في العام 2005، وبقي مغلقا منذئذ رغم احتجاجات من جانب الفلسطينيين والأردن.