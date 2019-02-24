شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "الشباب" الإرهابية تغتال أكبر برلماني صومالي في مقديشو والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الصومالية، السبت، أن عناصر من حركة الشباب الإرهابية قتلوا أكبر نائب برلماني بإطلاق الرصاص عليه في العاصمة مقديشو، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت الشرطة أن "النائب عثمان علمي بوقوري السياسي المخضرم، الذي يتجاوز عمره الثمانين عاما، قتل قرب منزله في حي سانكا الشمالي في العاصمة، وأن الإرهابيين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليه".

وقال ضابط الشرطة إبراهيم محمد "اغتال المسلحون النائب قرب تقاطع سانكا في مديرية كاران"، مضيفاً "الأجهزة الأمنية تحاول تعقب القتلة الجبناء".

وتبنت حركة الشباب عملية الاغتيال عبر بيان نشر على موقع إلكتروني موال لها، وتباهى قائد الحركة في البيان بـ"الهجوم المنظم الذي نفذه عناصر من الإرهابيين".