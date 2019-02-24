شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي يكشف تفاصيل تمويل إيران لأنشطة الحوثيين والان مع التفاصيل

قال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن: إن ميليشيات الحوثي تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويًا من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وبمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير، الذي صدر نهاية ينايرالماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع المنصرم، إلى أن الحوثيين يتحصلون على 407 مليارات ريال يمني (نحو 740 مليون دولار)، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم ترخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وأكد إن موارد الحوثيين عديدة وإنهم مستمرون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف، واستمروا أيضًا في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في مدينة ذمار، التي تمر عبرها جميع الواردات تقريبًا بعد وصولها إلى اليمن من المعابر والموانئ الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.