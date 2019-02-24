شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن أمريكية في تكساس.. ولم ينجو أحد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:37 صباحًا, 24 فبراير 2019 م المناطق - وكالات تحطمت طائرة شحن أمريكية اليوم في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح مسؤول الشرطة بمقاطعة تشامبر، برايان هوثورن، في مؤتمر صحفي أنه لا يعتقد وجود ناجين في الحادثة، مشيرًا إلى أن دمارًا كاملاً لحق بموقع الحادثة.

وأضاف أن عملية التنظيف يمكن أن تستغرق أسابيع بسبب انتشار الحطام على مساحة كبيرة في المياه.

وكانت الطائرة من طراز بوينج 767 بمحركين ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص في رحلة من ميامي إلى هيوستن.

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