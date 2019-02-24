سيناتور جمهوري: لو بقيت قواتنا في العراق لما كان هناك داعش

الخليج 365/ بغدادأشاد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء قوة محدودة لـ"حفظ السلام" في سوريا، معتبرا أنه يدفع أوروبا لنشر عدد أكبر من الجنود في المنطقة.

وقال غراهام الذي أمضى الأسابيع الأخيرة في محاولات لإقناع ترامب بتعديل خطته الأصلية لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، في حديث إلى فوكس نيوز، إن "الجنود الـ200 الذين قرر البيت الأبيض إبقاءهم في المنطقة قد يجتذبون ألفا من الأوروبيين".



وتابع السيناتور "آلاف الأوروبيين قُتلوا على أيدي مسلحين حاربوا في سوريا وقدموا إلى أوروبا، والآن يقع العبء على أوروبا بنسبة 80% من العملية، وبدورنا ربما نتولى نسبة 20% المتبقية".

وشدد غراهام على أن "الولايات المتحدة ترى أولويتها في منع عودة تنظيم داعش"، مشيرا الى "اننا لو أبقينا قواتنا في العراق لما كان هناك داعش".

وأشار السيناتور إلى أنه بقي خلال الأسابيع الأخيرة على اتصال مستمر مع ترامب، وأكد له ضرورة ضمان ألا يعود "داعش" ولا تملأ إيران فراغا يتركه الانسحاب الأمريكي، بالإضافة إلى ضرورة إقامة منطقة عازلة بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا لمنع اندلاع حرب جديدة.

وتابعت وكالة "فرانس برس" أن تصريحات غراهام تتوافق مع أحد المواضيع المحببة لترامب، وهو أن حلفاء واشنطن الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لا يقدمون إسهامات كافية في حماية الأمن الدولي.

