إعلامي مصري: الجزيرة تخطط لتضليل المشاهدين.. فيديو

قال الإعلامي المصري عمرو اديب، إن هناك خطة لدى قناة الجزيرة في تضليل المشاهدين، وهناك 130 ألف مواطن مجندين هدفهم التضليل.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه، إن الجميع أدرك أن الجزيرة قناة معادية، ومن هنا اتجه الإخوان لـ"الصفحات النائمة".

وواصل: " صوت الهجوم مغرى والمعارضة مسلى لكن صوت الحق من يميزه؟".