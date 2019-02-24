مايك بنس: إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم عبر دعم حلفائها في الشرق الأوسط وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية، مضيفا: أننا حاسبنا روسيا على محاولاتها رسم الحدود كتدخلها في أوكرانيا.
وأضاف "بنس"، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، "أننا واجهنا الإرهاب المتطرف في العراق وسوريا وخلافة داعش تفككت تماما، وحان الوقت لأن يوقف حلفاؤنا الأوروبيون عرقلتهم العقوبات الأمريكية على إيران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي".
وأوضح أن إيران تدعم حزب الله وحماس وتزعزع الاستقرار بالمنطقة، داعيا أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي والانضمام إلى أمريكا.
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