لا تزال عصابة الدوحة تختلق الأكاذيب وتمارس المؤامرات الشيطانية لتشويه دول الجوار، فنظام تميم خطط لمؤامرة جديدة تستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وتقودها أبواق الفتنة القطرية، وفقا لقطر يلكيس.

الجزيرة أعدت تقريرًا مفبركًا يروج لأكذوبة تجسس الرياض على المواطنات السعوديات لديها، وذلك من خلال استخدام تطبيق خدمي يدعى " أبشر " دشنته المملكة أدعت القناة الظلامية أنه يراقب تحركاتهن، واستعانت الجزيرة من أجل حبك كذبتها ببرامجها المشبوهة للوصل إلى غاية تميم المشؤومة وهي النيل من بلاد الحرمين.

من جانبها، استنكرت وزارة الداخلية السعودية المزاعم الواهية التي تروج لها القناة المفضوحة عالميًا بممارستها للأكاذيب والخداع من اجل ضرب أمن واستقرار الدول المختلفة، مطالبةً بوقف تلك الحملة المغرضة، ومشيرة إلى أنها لن تنجح في النيل من استقرار الرياض.

وفي سياق متصل، غرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلنين عن غضبهم من تلك الحملة الظلامية، ودحضوا أباطيل منصة الفتنة القطرية من خلال تأكيدهم على أن التطبيق الخدمى الذي أنشأته السعودية يساعدهم على إنهاء أوراقهم الرسمية وييسر الكثير من التعاملات الحكومة عليهم.

كما طالبوا بمحاسبة الإعلام القطري الكاذب على فبركة الأخبار المسيئة للمملكة السعودية، لافتين إلى أن " أبشر " قضى على ظاهرة الطوابير الروتينية الطويلة والانتظار والتدكس بالمصالح الحكومية ، حيث أنه يجمع بين 160 خدمة مختلفة للتسهيل على المواطن السعودي توفير وقته.