عريقات: محمود عباس سيؤكد بالقمة العربية الأوروبية أنه لا سلام دون تجفيف مستنقع الاحتلال

اشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة العربية الأوروبية ليقول باسم 13 مليون فلسطيني لا أمن ولا استقرار ولا سلام بالمنطقة دون تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأضاف عريقات في تصريحات صحفية، أن الرئيس سيتحدث باسم الشهيد يوسف الداية ابن الـ15 عاما والذي أستشهد أمس في قطاع غزة، وعن عائلة المحتسب البالغ عددهم 22 فردا وهم بلا مأوى الآن في مدينة القدس عاصمتنا الأبدية. وقال: "نحن نواجه مرحلة صعبة معروفة للجميع وما تقوم به الإدارة الأميركية وما تقوم به حكومة نتنياهو وهو تدمير للمشروع الفلسطيني وضمن مخطط استبدال مبدأ الدولتين بالأبرتهايد الحاصل حاليا".

وتساءل: "هناك من يدعو اليوم أن الرئيس محمود عباس غير شرعي ودولة فلسطين ومنظمة التحرير غير شرعية وهذه ليست صدفة بل هذه أصوات من داخلنا أصبحت جزءا من صفقة القرن". وأكد أن انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم غد، تأتي لتؤكد أن العالم يقف خلف الشرعية الدولية والقانون الدولي لأن الرئيس واجه جميع المخططات الأميركية والإسرائيلية بالاستناد للقانون الدولي والشرعية الدولية.