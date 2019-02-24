دبوسي: نعمل لاطلاق مشروع لتوسعة مرفأ طرابلس ومطار القليعات

ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي الجهود التي تقوم بها "مجموعة التفكير حول عكار والشمال" للإضاءة على " نظرتنا الى لبنان وأوضاعه الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، والكشف عن مصادر الغنى التي يمتلكها وطننا، وتجعلنا في المنقلب الآخر من النظرات والمقاربات والمقولات، التي تنظر الى الأمور بشكل سلبي ومعاكس".

وخلال لقاء حواري حول "المواطنة والتحول الديمقراطي في لبنان"، رأى أنه "لا يعقل أن ندخل رحاب عالم الإقتصاد المعاصر بكل تحدياته وآفاقه، بمرافق إقتصادية عامة قدراتها محدودة، تستدعي العمل على توسعتها وتطويرها، وتتطلب ورشة إطلاق أنظمة وقوانين وتشريعات وإجراءات، تساعد على تفعيل أدوارها وتصبح حيوية على أرض الواقع، وبالتالي الكشف عن المنافع الكامنة التي توفرها تلك المشاريع الإقتصادية الكبرى، سواء لمالية الدولة العامة أو ما توفره من مئات آلاف فرص العمل لمن يتطلعون الى تلك الفرص الحياتية، وهذا ما نسعى الى تحقيقه من خلال إطلاقنا لمشروع إجتماعي إستثماري وطني عربي إقليمي دولي في لبنان من طرابلس الكبرى، ويقضي بتوسعة مرفأ طرابلس ومطار القليعات والمنطقة الإقتصادية الخاصة، على طول واجهة بحرية تمتد من ميناء طرابلس حتى منطقة القليعات وتصبح محورية في هذا السياق".

وتساءل دبوسي "كيف يمكننا الحديث عن الديمقراطية وتعزيز المواطنة، إذا كنا لا نلتفت الى ردم الفجوات الكبرى الناجمة عن مواطن الضعف إنسانيا وإجتماعيا، ونحن جزء من المجتمع اللبناني، والمشاركون الكرام في هذا اللقاء الحواري، يمثلون صيغة التنوع والتعدد، سواء أكانوا وزراء أم نوابا أم من مواقعهم المختلفة، وهذا ما يجعلنا نعرب عن تمنياتنا بنجاح مسيرة الحكومة الجديدة، لكي تتعزز صورتنا من خلال علاقاتنا العربية والدولية، والأهم أن يجدوا في طرابلس الحاضرة، التي تشكل رافعة للإقتصاد اللبناني بكل مكوناته ومناطقه، وأن يسجل هذا اللقاء الحواري الهادف، النجاح الذي انعقد من أجله".