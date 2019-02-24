مجلس الشعب السوري: أميركا محتلة ومآل قواتها الخروج

ندد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإبقاء على جزء من قواتها المحتلة في سوريا.

واعتبر مرجانة في حديث لـ"الوطن" السورية، أن السياسة الأميركية في سوريا خاصة وفي العالم عامة، غير واضحة المعالم، وهي تملك إستراتيجية تحاول تنفيذها، وطريقة التنفيذ تكون "خبط عشواء"، مؤكداً أن "مآل هذه القوات هي الخروج من سوريا". وشدد على أنه "من حق سوريا المطالبة بخروج هذه القوات لأنها قوات محتلة"، مرجحاً احتدام المواجهة الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن على خلفية قرار ترامب، خصوصاً أن روسيا لطالما شككت في صدق الإدارة الأميركية بتنفيذ قرار الانسحاب.

واستبعد أن يكون ترامب نسق مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحتل جيشه أيضاً جزءاً من الأراضي السورية، قبل قراره الأخير، وقال: "وجود الجيش التركي غير شرعي في سوريا، ولا أعتقد أن ترامب من خلال محادثته مع أردوغان يأخذ قراراته، وهو لا يرى العالم حتى مع شركائه في أوروبا، فكيف الحال مع أردوغان"؟