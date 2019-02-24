أردوغان: أنا لا ألتقي إطلاقا أشخاصا مثل السيسي

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي"، مشددا على أن "هذا لا يمكن قبوله".

وردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض الانقلاب في مصر".