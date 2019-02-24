لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي"، مشددا على أن "هذا لا يمكن قبوله".
وردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض الانقلاب في مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: أنا لا ألتقي إطلاقا أشخاصا مثل السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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