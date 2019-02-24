غوايدو يعلن مشاركته في اجتماع لمجموعة دول "ليما" الاثنين

لفت رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو في مؤتمر صحفي في كولومبيا الى انه "سيشارك يوم الاثنين في اجتماع لمجموعة "ليما" للقاء رؤساء دول المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمناقشة الإجراءات الدبلوماسية الممكنة والتعاون المشترك".
وكانت المحكمة العليا الفنزويلية، قد أصدرت قرارا في كانون الثاني الماضي يقضي بمنع غوايدو من مغادرة البلاد، ولكنه استطاع الوصول إلى كولومبيا بطائرة هليكوبتر. ووفقا له، الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة.
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