مسؤول روسي: الاستفزازات ضد فنزويلا تعد تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية

اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف الاستفزازات ضد فنزويلا، المتعلقة وفقا للمزاعم بإيصال المساعدات الإنسانية، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأشار كوساتشيف في تصريح صحافي الى إن "روسيا تراقب عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، والذي كما يبدو، ستتبعه استفزازات هدفها خلق نزاع وهمي ضد نظام مستبد بحق مواطنيين أحرار في بلده"، مشيرا أن "هذه الاستفزازات ليست سوى تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بين السلطة والمجتمع".

وشدد كوساتشيف على أن "العلاقة بين السلطة والمجتمع شأن سيادي لفنزويلا وشعبها، ولا يمكن أن يكون غير ذلك"، موضحا أن "هذه السيادة تعود لإرادة شعب فنزويلا، حتى وإن كان الآن منقسم إلى أحزاب، ولكن لا يمكن، تحت أي ظرف التدخل فيها من الخارج، سواء كان ذلك من الولايات المتحدة أو من أراضي دول خاضعة للنفوذ الأميركي".