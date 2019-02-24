هاري وميجان يصلان إلى الدار البيضاء في جولة بالمغرب

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، الحبلى في مولودهما الأول، إلى الدار البيضاء مساء السبت في جولة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الترويج لتعليم الفتيات في المناطق القروية وزيادة الوعي بالصحة العقلية.

وكان في استقبال الزوجين بالمطار السفير البريطاني في المغرب توماس ريلي وزوجته

أليكس حيث استعرض الأمير حرس الشرف.

وقال ريلي للصحفيين إن الأمير وزوجته سيزوران مشروعات تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وبرامج تتصدى لتحديات الصحة العقلية وهما من القضايا التي يهتم بها الزوجان.

ويزور هاري وميجان الأحد مدرسة في منطقة جبال أطلس تهدف إلى الترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية. وسيقدم الأمير لمؤسس المدرسة مايكل ماكوجو وساما بريطانيا يرتبط بالعمل الخيري.

وتزوج هاري من نجمة هوليوود السابقة ميجان ماركل في مايو الماضي. ومن المتوقع أن تكون تلك الزيارة هي الأخيرة للزوجين الملكيين دوق ودوقة ساسكس قبل أن يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.