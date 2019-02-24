هل يلتقي بري رئيس مجلس الشعب السوري؟

لعل الابرز بعيدا من السجالات المستمرة منذ جلسة مجلس الوزراء وما سبقها وما تلاها، فان الانظار ستتجه غدا الى مجلس النواب حيث تطلق لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان اولى خطوات المتابعة الجدية لموضوع التوظيفات والتعاقدات في اطار خطة التمسك بتطبيق القوانين وتاليا محاربة الفساد الذي لا يتحمل مسؤوليته المتعاقدون، وانما الطبقة السياسية التي خالفت القانون وقدمت خدمات انتخابية على حساب الخزينة العامة.

وابتداء من اليوم ستستجوب اللجنة المسؤولين من وزراء ومديرين، افضى تقرير التفتيش المركزي الى الكشف عن مخالفتهم القانون الذي حظر كل انواع التوظيف الى حين اعادة النظر في الحاجات واعادة هيكلة الادارة العامة في لبنان.

وفي هذا الاطار يبرز تخوف من ان يخرج المسؤولون المعنيون من ادراجهم قرارات اتخذها مجلس الوزراء بالتعاقد لسد الفراغات، واعتبارها مستندا اساسيا ومرجعا للتعاقد سبق القانون لكن تأخر تنفيذه.

في كل حال، ينتظر ان تفرغ اللجنة النيابية هذا الاسبوع من الاستماع الى المعنيين، واعداد تقرير واضح ورفع النتيجة الى رئاسة المجلس تمهيدا لمناقشتها في الهيئة العامة، كما تقديم نسخة الى رئاسة مجلس الوزراء والقضاء الاداري المختص.

من جهة ثانية، يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى مصر، حيث يشارك في القمة العربية- الاوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ اليوم تحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار"، وهي الاولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء وحكومات وممثلي الدول الأوروبية والعربية وقد وصلها امس الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف تعزيز التفاهم والتعاون بين العالم العربي وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك و"تصحيح الأفكار الخاطئة لدى طرف عن الآخر". على ان تبحث ايضا، في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأوروبية مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات في مجالي البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. كما تناقش التطورات السياسية والأوضاع في منطقة الشرق الاوسط.

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فيتوجه الجمعة المقبل الى مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في العاصمة الاردنية ، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين." وابرز ما في المؤتمر كما ابلغت مصادر دبلوماسية عربية "المركزية"، مشاركة سوريا التي وجه رئيس اتحاد البرلمانات العربية دعوة اليها للحضور فردت ايجابا، و سلم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش الأردن موافقة بلاده على المشاركة، على ان يمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، مرجحة عقد لقاءات بين الوفد السوري ومسؤولين عرب على هامش الزيارة. ومن المتوقع ان يكون للرئيس بري لقاء مع الوفد السوري من دون تصاريح رسمية تجنبا لمزيد من الارتدادات على الداخل اللبناني والتي انطلقت اثر زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب دمشق قبيل اول اجتماع لمجلس الوزراء.