حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويتحول الجو بعد غد، الثلاثاء، إلى بارد في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.