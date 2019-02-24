شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مليئة بالفساد وعلى المجتمع الدولى أن يتحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تعيش حالة من التوتر الداخلى، خاصة فى ظل ما وصل إليه الموظفون لديها من حالة التناقضات التى تعيشها هذه المنظمات، فمن المثير للسخرية أن تكون هذه المنظمات مصدرا للتحرش وغيرها بعكس ما تقوم به فى تقاريرها التى تصدرها من حين لآخر.

وأضافت داليا زيادة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه المنظمات تمول من دول معروف عنها أنها عدو رئيسى لمصر، وداعمة للإرهاب فى المنطقة، متابعة: فالغريب أن هذه المنظمات التى تدعى فى تقاريرها المصداقية والأمانة تجد العكس، وهى مليئة بالفساد والممارسات الخاطئة تجاه العاملين بها".

وتابعت أنه على المجتمع الدولى أن يتحرك تجاه هذه المنظمات، وأن يقوم بتطهيرها، وينقى هذه المنظمات مما يحدث بداخلها من ممارسات وعيوب كثيرة أدت إلى ما تشهده هذه المنظمات فى الوقت الحالى، وسجل هذه المنظمات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها تحتاج إلى تنقية حقيقية وشفافة من قبل المجتمع الدولى، وألا يقف صامتا تجاه هذه المنظمات وما يحدث فيها، بالإضافة إلى الدعم الذى تتلقاه هذه المنظمات الحقوقية من الجماعات الإرهابية والدول التى ترعاها.