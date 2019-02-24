مولر: مدير السابق لحملة ترامب الانتخابية مجرم وقح

وصف المدعي الخاص روبرت مولر، في مذكرة قضائية المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت بأنه مجرم وقح قام بخرق القانون بشكل متكرر وبلا استحياء"، مشيرا الى أن "مانافورت انتهك القانون لسنوات، والحكم الذي سيصدر بحقه يجب ان يأخذ بالحسبان ثقل هذا التصرف لردعه وغيره ممن يفكر بارتكاب جرائم مشابهة".

ولفت مولر في مذكرته الى أن مانافورت "ارتكب سلسلة من الجرائم على مدى عقد من الزمن حتى خريف عام 2018 تتضمن الاحتيال وغسل الأموال وإعاقة العدالة والاحتيال المصرفي وغيرها"، مضيفا: "أعماله الجرمية كانت وقحة، واستمرت حتى بعد توجيه الاتهام له، اذ حاول التأثير على الشهود وكذب على مكتب التحقيق الفدرالي والوكالات الحكومية وحتى على محاميه الخاص".

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