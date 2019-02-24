انتصارات واسعة للجيش اليمني في معاقل الحوثي بغطاء جوي من التحالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحرزت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، فجر الأحد، انتصارات واسعة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية، وحررت مواقع استراتيجية في مديرية كتاف، شمالي البلاد.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة قوله "إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره، وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف شرقي صعدة".

وأضاف أن "قوات الجيش اليمني تمكنت أيضا من إحراز تقدم كبير صوب مركز مديرية كتاف، وتحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى".

‏وأكد المسؤول العسكري اليمني أن "بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف"، لافتا إلى أن "تحريره الوشيك بات مسألة وقت، بعد أن شارفت قوات الجيش عليه، وأصبحت تستهدف المليشيا داخل وفي محيط مركز المديرية".

وتكبدت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة العديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال المعارك التي تخوضها في مديرية كتاف، وفقا للمصدر.

وحسب المصدر، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرا حوثيا خلال المعارك الدائرة في مديرية كتاف، وفرار جماعي لعناصر المليشيا تاركة مواقعها وأسلحتها وعتادها، ومخلفة جثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان.

ولا تزال المعارك على أشدها حتى فجر الأحد، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش صوب مركز المديرية.

وشاركت مقاتلات التحالف العربي بفاعلية في المعارك الدائرة، وذكر ‏قائد الاستطلاع في محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي أن "طيران التحالف العربي شارك خلال المعركة بكثافة، وينفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيا في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف".

كما تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الحوثية، حسب المصدر.