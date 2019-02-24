شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: إعلام الإخوان معاد للشعب المصرى وكل ما يبثه فتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد إعلام القاهرة الأسبق، إن إعلام الجماعة الإرهابية فى الخارج هو إعلام غير مهنى ولا يمكن تصنيفه من الأساس أنه إعلام، بل هو مجموعة من المأجورين الذين يخدمون أجندة معينة يقومون ببثها ليل نهار من الخارج لنشر الفوضى فى المجتمع المصرى.

وأضافت عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا الإعلام الإخوانى هو عدو حقيقى للشعب المصرى، وليس النظام أو الحكومة المصرية، فهو يتعمد بث المواد التى تثير الفتنة فى المجتمع ويلقى الضوء عليها من أجل أهدافه الخاصة، وأهداف الدول التى تمول هذه الجماعات الإرهابية، فالوقت الحالى يحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذه الفتن التى تبثها قنوات الإرهاب.

وتابعت ليلى عبد المجيد، على الجميع من المؤسسات أن يتعاون فى أن تكون هناك توعية المواطنين، بعدم مشاهدة هذه القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج وتقوم ببث مواد إعلامية معادية للدولة وللشعب المصرى.