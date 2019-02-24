تحطم طائرة شحن أمريكية ومصرع 3 أشخاص

تحطم طائرة - أرشيفية قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إن طائرة شحن من طراز بوينج 767 تحمل ثلاثة أشخاص على متنها تحطمت في خليج قرب مطار جورج بوش انتركونتننتال في هيوستون أمس السبت. قرب مطار جورج بوش انتركونتننتال في هيوستون أمس السبت. وقالت الإدارة المختصة بالطيران بالولايات المتحدة إن الطائرة التابعة لشركة أطلس أير كانت في طريقها من ميامي إلى هيوستون عندما انقطع الاتصال بها على بعد 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من المطار.

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